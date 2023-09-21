Наказанный за допинг атлет обвинен в сексуальном насилии. А еще у него нашли АК-47

В кенийском доме новозеландского бегуна Зейна Робертсона при обыске обнаружили оружие с патронами.

Зимой этого года один из самых известных легкоатлетов Новой Зеландии Зейн Робертсон, казалось бы, сломал свою жизнь — его карьеру разрушил допинговый скандал и последовавшая за ним восьмилетняя дисквалификация. Но теперь разборки с ВАДА для Робертсона покажутся шутками, ведь против Зейна выступает кенийское правосудие. Экс-рекордсмен Океании в полумарафоне, переехавший жить в Африку, обвиняется в сексуальном насилии. Но и на этом его проблемы не заканчиваются, ведь при обыске у Робертсона обнаружили незарегистрированное оружие — легендарный автомат Калашникова и патроны к нему. Зачем он спортсмену?

Домашний АК-47

В начале года мировые СМИ писали о Зейне Робертсоне в связи с крупным допинговым скандалом. Бегун под прикрытием борьбы с ковидом принимал эритропоэтин. Зейну выписали восьмилетнюю дисквалификацию — а в 33 года это выглядело как стопроцентный билет на пенсию. Однако теперь кажется, что Зейн не сможет выйти на забег совсем по другой причине. Гораздо более серьезной, ведь против него выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Новозеландский атлет с 2016 года живет в Кении. Для бегунов на длинные дистанции жизнь в Центральной Африке — популярная история, ведь именно в этом регионе зародились самые успешные стайерские школы. Ради карьеры Зейн с братом еще в 17 лет решился на переезд.

В Кению Робертсон переселился накануне Олимпиады в Рио на фоне допинговых скандалов в этой стране. При этом Зейн заявлял, что ему некомфортно в государстве, которое игнорирует применение запрещенных веществ. Это странно, с учетом будущей дисквалификации самого Робертсона, но сейчас не об этом. Видимо, помимо поиска нестандартных методов лечения ковида новозеландец в свободное время активно общался с местными дамами. И не всегда по взаимной инициативе. По крайней мере, полиция кенийского Элдорета получила жалобу на насилие со стороны Зейна от одной из девушек. В рамках следственных мероприятий сотрудники правопорядка провели обыск на вилле спортсмена. И обнаружили среди прочего автомат АК-47 и 23 патрона к нему. Сам легкоатлет арестован и ждет суда. Теперь уже по двум статьям: помимо собственно обвинений в насилии его ждет практически неминуемое наказание за незаконное хранение оружия.

Фото Global Look Press

Склонял женщин к интимной связи и угрожал полиции

Казалось бы, зачем спортсмену хранить дома автомат Калашникова? Однако на самом деле этому можно найти разумное объяснение. Кения — относительно благополучная по африканским меркам страна, однако назвать ее образцом безопасности, понятное дело, тяжело. Особенно место, где живет Зейн. Элдорет — промышленный центр Кении со сложной криминогенной обстановкой. Впрочем, опасность могут вызывать не только Homo sapiens. Так как вилла Робертсона находится в пригороде близ саванны, в гости к нему могут явиться другие опасные представители животного мира. По этим причинам владение оружием в стране допускается, но строго по оформленной процедуре. Робертсон же не получал ни лицензии, ни регистрации на автомат, поэтому подпадает под уголовную статью. Кроме того, против Зейна могут выдвинуть и угрозы представителям власти — он отказывался открыть дверь для обыска и грозил стражам порядка тем самым АК-47.

И все же ключевым аспектом дела остается жалоба на сексуальное насилие. Согласно отчету полиции, женщина 30 лет сообщила, что вступила с Робертсоном в интимную связь по принуждению во время вечеринки в его доме. Несмотря на допинговую дисквалификацию и отсутствие больших побед (бронзовая медаль Игр Содружества не в счет), призовых Зейну хватало на безбедную жизнь в Кении, и он любил устраивать у себя пышные посиделки. На них экс-спортсмен приглашал и девушек, одна из которых пожаловалась на насилие. Причем, как пишет местная пресса, этот инцидент может раскрыть целую цепочку изнасилований. Полиция прорабатывает версию, что Робертсон и ранее склонял девушек к интимной близости без их согласия, откупаясь от них затем деньгами. Учитывая бедность, кениек можно понять, но наконец-то нашлась и та, что ответила насильнику.

Любопытно, что в федерации легкой атлетики Новой Зеландии всеми силами пытаются откреститься от своей бывшей звезды, ссылаясь на то, что Зейн завершил карьеру и отбывает длительную дисквалификацию за допинг. Лишний раз ассоциироваться с таким персонажем никому не хочется, хотя ведь совсем недавно островитяне номинировали Робертсона на звание спортсмена года.