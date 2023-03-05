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Сегодня, 19:55

Чагин сообщил, что ралли-рейд «Шелковый путь» в этом году открыт для гонщиков со всех стран

Алина Савинова
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Руководитель «Шелкового пути» Владимир Чагин заявил, что ралли-марафон в этом году будет открыт для гонщиков со всего мира.

«Мы ждем всех гонщиков из всех стран, приезжайте, участвуйте, мы будем рады и гостеприимны. Мы уже собираем заявки, ведутся переговоры с участниками, ждем всех. Впервые в маршрут включены регионы, которые находятся в наших красивейших Уральских горах, это Оренбургская область, это Челябинская. И мы участникам — и российским, и зарубежным — покажем новую красивейшую территорию нашей страны, это одна из главных задач нашего проекта», — приводит ТАСС слова Чагина.

Ралли-рейд пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут будет проходить через 13 субъектов Российской Федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/17200231
Владимир Чагин
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