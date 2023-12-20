Медведев и Рублев встретились с Квятом и провели заезд на болидах в Абу-Даби

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев встретились с гонщиком Prema Racing Даниилом Квятом в Абу-Даби.

Фотографии с трассы опубликовал Медведев в своих соцсетях. Теннисисты, судя по симкам, прослушали инструктаж, побывали в музее и поучаствовали в заезде на гоночных болидах.

Даниил Квят и Даниил Медведев. Фото Twitter

В сезоне-2023 Квят выступал в WEC за команду «Према» в паре с французом Дорианом Пеном.

В 2023 году Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» и завоевал титул в Бостаде.