Шварцман проведет сезон-2024 в составе «Феррари» в WEC

Российский пилот Роберт Шварцман в 2024 году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе «Феррари».

«Я очень рад дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за рулем «Феррари» 499P команды AF Corse вместе с Робертом и Йифеем. Мы уверены, что вместе с командой сможем справиться с поставленной задачей, и у нас оптимистичный настрой в плане результатов, которых мы хотим добиться в этом году. У нас мало времени, а освоить предстоит многое, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно скорее привыкнуть к машине и адаптироваться команде. Я уверен, что впереди хороший сезон, и по-настоящему мотивирован и настроен бороться за победу в чемпионате мира», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Он также отметил, что с нетерпением ждет «24-часов Ле-Мана». По его словам, он всегда мечтал выступить в этой гонке и сделает все возможное для победы.

Шварцман будет выступать в одном экипаже с бывшим пилотом «Формулы-1» Робертом Кубицей и китайским гонщиком Йифей Йе.

Сезон-2024 в WEC стартует 2 марта на трассе Лосаил в Катаре.