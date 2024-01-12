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12 января, 23:30

Шварцман проведет сезон-2024 в составе «Феррари» в WEC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский пилот Роберт Шварцман в 2024 году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе «Феррари».

«Я очень рад дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за рулем «Феррари» 499P команды AF Corse вместе с Робертом и Йифеем. Мы уверены, что вместе с командой сможем справиться с поставленной задачей, и у нас оптимистичный настрой в плане результатов, которых мы хотим добиться в этом году. У нас мало времени, а освоить предстоит многое, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно скорее привыкнуть к машине и адаптироваться команде. Я уверен, что впереди хороший сезон, и по-настоящему мотивирован и настроен бороться за победу в чемпионате мира», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Он также отметил, что с нетерпением ждет «24-часов Ле-Мана». По его словам, он всегда мечтал выступить в этой гонке и сделает все возможное для победы.

Шварцман будет выступать в одном экипаже с бывшим пилотом «Формулы-1» Робертом Кубицей и китайским гонщиком Йифей Йе.

Сезон-2024 в WEC стартует 2 марта на трассе Лосаил в Катаре.

Источник: https://www.ferrari.com/en-EN/hypercar/articles/af-corse-unveils-ferrari-499p-83-line-up-for-fia-wec-2024-season
Феррари
Роберт Кубица
Роберт Шварцман
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