Историческое достижение для российского автоспорта в невероятной и травматичной гонке.

Россиян нет на данный момент в «Формуле-1» или самых престижных американских сериях. И вроде бы в России гонки не на пике популярности. Но россияне все равно остаются заметны на международных соревнованиях. На некоторых уровнях — почти как теннисисты. Так, на прошедшем в Италии чемпионате мира по картингу неожиданно выиграл 15-летний россиянин Кирилл Куцков — в самом престижном классе ОК. Фактически следующими по иерархии считаются только формулические серии — «Формула-4», «Формула-3» и так далее. Как все это получилось?

Из второго «полтинника» — в князи

Россиянам не запрещали соревноваться на международных турнирах — но все зависело от серии, команды и конкретных организаторов на местах. Так, Никиту Мазепина из «Формулы-1» попросили сразу, а вот Даниил Квят спокойно был приглашен в NASCAR без всяких деклараций и с флагом. В чемпионате мира по картингу, который проводит FIA, подписывался мягкий вариант декларации, который не требует признаний, ведущих к административному и уголовному делу в России. Поэтому российские картингисты выходят на старт без флага — и, как оказывается, прекрасно себя чувствуют. Что доказал Куцков в мекке мирового картинга, Франчакорте.

Стоит отметить, что чемпионат мира по картингу — не длительная серия с несколькими этапами по ходу сезона, как чемпионат Европы, а, по сути, одна гонка с предварительными полуфиналами, в которой победитель забирает все, как пела АВВА. Поэтому европейская серия, которую год назад выиграл россиянин Анатолий Хавалкин, считается не менее престижной. Хавалкин, кстати, тоже участвовал в прошедшем финале и стал седьмым.

Но все это не умаляет значения победы Кирилла Куцкова, который, по выражению сайта FIA, был коронован после того, как «все прогнозы были опровергнуты серией неожиданностей и сюжетных поворотов». Сенсационность победы Куцкова доказывает хотя бы тот факт, что до гонки он был далеко за пределами топ-50 мирового рейтинга. Лучшим картингистом мира сейчас считается Александр Бондарев с Украины. Благодаря победе Куцков рванул с 64-й позиции на 36-ю.

Сам он на своем YouTube-канале, который скромно называется «Привычка побеждать», пишет про себя так:

— Я — Кирилл Куцков, профессиональный автогонщик. Двукратный победитель Кубков России по картингу, бронзовый и серебряный призер Кубков мира. В 6-летнем возрасте меня папа привел в картинг и сказал: «Попробуй!» Попробовал, понравилось, и с тех пор я — профессиональный пилот двух команд, российской и итальянской. У меня есть цель в жизни — стать пилотом «Формулы-1». Когда я стал призером Кубка мира, ко мне подошел знаменитый российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, поздравил меня и похвалил за гонку. Поговорив с ним, я убедился, что моя мечта стать чемпионом в «Формуле-1» реальна!

Сопернику подбили ногу

Говоря откровенно, Куцкову повезло сразу несколько раз, а 20-минутной гонке по интриге может позавидовать любой заезд в «Формуле-1» этого года. Кирилл после первого круга был лишь седьмым, и комментаторы говорили, что борьба за победу развернется между главными фаворитами — ирландцем Фионом Макглоклином, британцем Джо Терни и бразильцем Габриэлем Гомесом. Однако удивительным образом сначала из гонки выбыл еще один лидер — ямаец Пауэлл, зацепившись о соперника и вылетев на траву, Макглоклин ошибся сам, затем Куцков прошел другого опасного конкурента — японца Кина Накамуру-Берта, а впереди сцепились Терни и Гомес — причем британец в порыве адреналина выбежал, чтобы растолкать свой карт, и... его ногу подбил проезжавший мимо соперник. Терни остался лежать на трассе, так что гонку остановили красным флагом.

До финиша оставалось 12 из 24 кругов — и тут надо отдать должное Куцкову: после рестарта он удержал первую позицию под атаками Накамуры и Рене Ламмерса, в итоге выиграв у последнего 0,184 секунды. Рене — сын бывшего пилота «Формулы-1» Яна Ламмерса, ведущего активную профессиональную и личную жизнь. Ему уже 67 лет, сейчас он в отношениях со второй женой (Рене, как понимаете, еще подросток), руководит возрожденным «Гран-при Нидерландов» и участвовал в десятках гоночных серий от ралли до «24 часов Ле-Мана». И растит такого же максималиста, судя по хмурой физиономии голландца на подиуме.

Впечатляет набор призеров этого чемпионата предыдущих лет. Практически в каждом втором сезоне XXI века — будущий пилот «Формулы-1». Чемпионы — Витантонио Льюцци, Ник де Фрис, Ландо Норрис, в призерах были Никита Мазепин, Александер Албон, Хейкки Ковалайнен и, конечно, Макс Ферстаппен. В отличие от Макса, который ушел из серии только с бронзой, Куцков взял трофей — правда, здесь не стоит делать ошибку выжившего. Многие чемпионы в итоге так никуда и не пробились и остались без статьи в «Википедии». У Кирилла ее тоже пока нет. Для продвижения по сериям наверх нужны немалые деньги, связи и желательно отсутствие российской лицензии. Посмотрим, удастся ли воспользоваться подвернувшимся под ноги трамплином Куцкову.