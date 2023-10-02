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Сегодня, 14:40

Шварцман выиграл гонку за «Феррари». Чемпионом стал другой россиянин

Шварцман выиграл гонку за «Феррари»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Болид Роберта Шварцмана на гонке GT World Challenge Europe.
Фото Global Look Press
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Роберт первенствовал в Барселоне, а в общем зачете GT World Challenge Europe победил экипаж Тимура Богуславского.

Роберт Шварцман добился дебютной победы в гонках на выносливость. Российский пилот, выступающий в нынешнем сезоне под флагом Израиля, выиграл в составе экипажа «Феррари» заключительную гонку серии GT World Challenge Europe в Барселоне. Однако в итоговом зачете серии Роберт со товарищи остались только восьмыми, а выиграл чемпионат экипаж «Мерседес» с россиянином Тимуром Богуславским, выступающим в нейтральном статусе.

Победа благодаря штрафу

Шварцман давно входит в «обойму» гонщиков «Феррари», пусть в «Формуле-1» он пока участвовал исключительно в пятничных свободных заездах, а его перспективы стать боевым пилотом Скудерии в «королеве автоспорта» в ближайшее время, надо признать, ничтожно малы. Тем временем экс-чемпиона «Формулы-3» уже нельзя назвать совсем юным талантом, ему 24 года — по идее, самая пора гоночного расцвета. Так что тестировать машину «Ф-1» хорошо (в этом году Роберт выступал в пятницу на «Гран-при Нидерландов», а также, вероятно, проведет тренировку за «Феррари» и на «Гран-при Абу-Даби»), а забывать про настоящие гонки ни в коем случае не стоит.

Гонщик Роберт Шварцман.
Роберт Шварцман.
Фото Global Look Press

Шварцман и не забывает. В нынешнем сезоне он едет в серии GT World Challenge Europe вместе с итальянцем Алессио Риверой и датчанином Никласом Нильсеном. Нынешний сезон этой серии стал уже 13-м по счету и состоял из семи гонок на пяти этапах. Причем до заключительного этапа в Барселоне лучшим результатом экипажа Шварцмана, Нильсена и Риверы было седьмое место в Ле-Кастелле (Франция). Однако в Барселоне Шварцман и его партнеры выдали идеальную гонку. Еще в квалификации трехчасовой гонки экипажи «Феррари», по ходу сезона не блиставшие в плане скорости, смотрелись лучше конкурентов. Поул взяло как раз трио с участием Шварцмана.

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Ровера со старта удержал лидерство и шел первым на протяжении целого часа, но затем заминка на пит-стопе привела к тому, что Шварцман выехал на трассу вторым после немца Маро Энгеля из «Мерседес». В итоге вернуть первое место непосредственно на трассе экипажу россиянина так и не удалось, однако экипаж «Мерседес» был оштрафован на пять секунд из-за столкновения в дебюте гонки. Таким образом, Роберт и его товарищи пусть и не увидели первыми клетчатый флаг, были объявлены победителями.

Тимур Богуславский празднует победу.
Фото Global Look Press

Новый триумф Богуславского

«Победа — это фантастика. Я потерял позицию во время пит-стопа, и восстановить ее было непросто, но соперники были оштрафованы за столкновение в начале гонки. В этот момент мы показали свой максимум, сохраняя концентрацию, скорость и отсутствие ошибок. Я и мои партнеры по команде провели отличную гонку», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Этот успех позволил экипажу россиянина с израильской лицензией стать восьмым в общем зачете. Но куда большего достижения в GT World Challenge Europe-2023 добился экипаж «Мерседес» в составе Богуславского, Жюля Гунона из Андорры и швейцарца Раффаэле Марчелло. Именно это трио выиграло нынешний чемпионат, хотя в Барселоне «Мерседес» нейтрального россиянина, андоррца и швейцарца финишировал только пятым. Зато в предыдущих гонках после схода в итальянской Монце результаты были великолепны — победы в Ле-Кастелле и на легендарном немецком Нюрбургринге, два вторых и одно третье место в Спа. Особо отметим финиш на втором месте в знаменитом марафоне «24 часа Спа».

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Уроженцу Казани Богуславскому в конце апреля исполнилось 23 года, он — сын депутата Госдумы Ирека Богуславского. Молодой человек довольно поздно начал заниматься гонками, но затем карьера стала развиваться стремительно. В 2019-м юный Тимур впервые стал за рулем «Мерседес» победителем GT World Challenge Europe, а в этом году повторил этот успех. Мало того, в 2023-м Богуславский также лидирует вместе с Марчелло и в GT World Challenge Europe Sprint Cup, заключительный этап которого пройдет в голландском Зандворте 14-15 октября. Так что шансы еще на один титул велики. Кстати, Марчелло Богуславский считает не только напарником, но и близким другом. Возможно, такая «командная химия» и помогает им побеждать.

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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