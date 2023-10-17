Парализованный гонщик выиграл чемпионат. Раньше он обгонял пилотов «Формулы-1»

Роберт Уикенс совершил настоящий спортивный подвиг, завоевав титул в серии Michelin Pilot Challenge.

Канадский пилот Роберт Уикенс выиграл чемпионат серии IMSA Michelin Pilot Challenge, став победителем в зачете TCR (Touring Cars). Изюминка в том, что Уикенс, считавшийся одним из самых больших талантов своего поколения, вот уже более пяти лет после жуткой аварии фактически прикован к инвалидному креслу. Но даже это не помешало мужественному пилоту не только вернуться в гонки, но и выиграть титул весьма конкурентного чемпионата.

Жуткая авария на взлете

В 2023-м канадцу исполнилось 34 года. Период гоночного расцвета, но, увы, многообещающая карьера Роберта в 2018-м прервалась на взлете. Уикенс в начале прошлого десятилетия активно стучался в «Формулу-1» и был тест-пилотом широко известной в узких кругах команды Marussia. Также он блистал в младших сериях — становился вторым в «Формуле-2» и GP3, а также выиграл в 2011-м «Формулу-Рено». Причем в том сезоне Уикенс обошел сразу несколько будущих пилотов «Формулы-1» — француза Жана-Эрика Верня, американца Александра Росси, новозеландца Брендона Хартли и даже будущего победителя многих «Гран-при», своего ровесника австралийца Дэна Риккардо.

Место аварии Уикенса в 2018 году. Фото Global Look Press

Но если Риккардо получил-таки реальный шанс в «Ф-1», то Уикенс так и остался без королевы автоспорта. Впрочем, канадец не унывал — он попробовал силы в кузовах в DTM, где находился на хорошем счету, занимая по итогам сезонов четвертое и пятое места. А затем вернулся в Америку, чтобы постараться блеснуть в IndyCar. В этой очень популярной в США серии часто блистали пилоты, по каким-то причинам не полностью реализовавшие себя в «Формуле-1». И Уикенс вполне мог стать одной из главных звезд американских гонок. Поскольку уже в дебютном сезоне-2018 несколько раз попадал в тройку лучших в нескольких гонках и даже сохранял шансы на титул.

Однако за несколько этапов до финиша чемпионата на этапе в Поконо Викенс после столкновения с Райаном Хантер-Реем угодил в серьезнейшую аварию, получив гигантское количество повреждений. В команде «Шмидт-Педерсен» опубликовали спустя некоторое время список травм канадца, который выглядел, надо признать, жутковато:

— перелом позвоночника в области грудной клетки;

— повреждение спинного мозга;

— перелом в области шеи;

— переломы большеберцовой и малоберцовой кости в обеих ногах;

— переломы обеих рук;

— перелом правого предплечья;

— перелом локтя;

— перелом четырех ребер;

— ушиб легкого.

Фото из соцсетей Роберта Уикенса

Титул пять лет спустя

В конце октября 2018-го Уикенс рассказал, что, несмотря на то что верхняя половина тела работает все лучше, реальность такова, что он очень далек от того, чтобы ходить самостоятельно. И, к сожалению, за прошедшие пять лет, пусть Роберт до сих пор продолжает реабилитацию, добиться существенного прогресса в этом направлении он не сумел, по-прежнему оставаясь в инвалидном кресле. Но все равно снова сел за руль.

Многие помнят подвиги знаменитого итальянца Алессандро Занарди, который после аварии в серии CART (этот чемпионат объединился с Indycar) лишился обеих ног, но вернулся в гонки и даже побеждал. Теперь по этому же пути пошел и Уикенс — в 2022-м он дебютировал в чемпионате IMSA Michelin Pilot Challenge, гонки которого проходят на самых известных трассах США, в том числе в Себринге, Дайтоне и Индианаполисе. Автомобиль канадца располагал специальной системой рулевого управления, которое можно было переключать на обычное для удобства напарника.

«Я провел много дней и ночей, думая и мечтая об этом моменте, и благодаря поддержке команды Брайан Херты и «Хендэ» это стало реальностью. Сейчас желание гоняться и бороться за победы во мне гораздо сильнее, чем было до аварии», — заявил тогда Роберт.

Уже в первом сезоне экипаж Уикенса одержал две победы и финишировал в топ-6 в «туринговом» зачете, а в 2023-м и вовсе благодаря впечатляющей стабильности с регулярными финишами на подиуме завоевал титул. Напарником канадца был американец

Фото из соцсетей Роберта Уикенса

.

«Дело сделано — чемпионы 2023 года! Трудно выразить словами, что это значит, так что, возможно, мы оставим это все на потом, когда у нас будет время после празднования. Спасибо от всего сердца Брайну Херте, моему напарнику Гарри Готтсаккеру, всей нашей команды и всем в «Хэнде» за то, что этот успех стал возможен», — написал в социальных сетях Уикенс. Кто знает, возможно, впереди у мужественного канадца еще много гоночных побед.