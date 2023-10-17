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Сегодня, 14:00

Парализованный гонщик выиграл чемпионат. Раньше он обгонял пилотов «Формулы-1»

Парализованный гонщик Роберт Уикенс выиграл турнир Michelin Pilot Challenge
Сергей Подушкин
Обозреватель
Роберт Уикенс (слева) празднует победу вместе с напарником Гарри Готтсаккером.
Фото из соцсетей Роберта Уикенса
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Роберт Уикенс совершил настоящий спортивный подвиг, завоевав титул в серии Michelin Pilot Challenge.

Канадский пилот Роберт Уикенс выиграл чемпионат серии IMSA Michelin Pilot Challenge, став победителем в зачете TCR (Touring Cars). Изюминка в том, что Уикенс, считавшийся одним из самых больших талантов своего поколения, вот уже более пяти лет после жуткой аварии фактически прикован к инвалидному креслу. Но даже это не помешало мужественному пилоту не только вернуться в гонки, но и выиграть титул весьма конкурентного чемпионата.

Жуткая авария на взлете

В 2023-м канадцу исполнилось 34 года. Период гоночного расцвета, но, увы, многообещающая карьера Роберта в 2018-м прервалась на взлете. Уикенс в начале прошлого десятилетия активно стучался в «Формулу-1» и был тест-пилотом широко известной в узких кругах команды Marussia. Также он блистал в младших сериях — становился вторым в «Формуле-2» и GP3, а также выиграл в 2011-м «Формулу-Рено». Причем в том сезоне Уикенс обошел сразу несколько будущих пилотов «Формулы-1» — француза Жана-Эрика Верня, американца Александра Росси, новозеландца Брендона Хартли и даже будущего победителя многих «Гран-при», своего ровесника австралийца Дэна Риккардо.

Место аварии Уикенса в 2018 году.
Фото Global Look Press

Но если Риккардо получил-таки реальный шанс в «Ф-1», то Уикенс так и остался без королевы автоспорта. Впрочем, канадец не унывал — он попробовал силы в кузовах в DTM, где находился на хорошем счету, занимая по итогам сезонов четвертое и пятое места. А затем вернулся в Америку, чтобы постараться блеснуть в IndyCar. В этой очень популярной в США серии часто блистали пилоты, по каким-то причинам не полностью реализовавшие себя в «Формуле-1». И Уикенс вполне мог стать одной из главных звезд американских гонок. Поскольку уже в дебютном сезоне-2018 несколько раз попадал в тройку лучших в нескольких гонках и даже сохранял шансы на титул.

Роберт Уикенс. Пилот шокировал своим состоянием после аварии. Он парализован уже два месяца

Однако за несколько этапов до финиша чемпионата на этапе в Поконо Викенс после столкновения с Райаном Хантер-Реем угодил в серьезнейшую аварию, получив гигантское количество повреждений. В команде «Шмидт-Педерсен» опубликовали спустя некоторое время список травм канадца, который выглядел, надо признать, жутковато:

— перелом позвоночника в области грудной клетки;

— повреждение спинного мозга;

— перелом в области шеи;

— переломы большеберцовой и малоберцовой кости в обеих ногах;

— переломы обеих рук;

— перелом правого предплечья;

— перелом локтя;

— перелом четырех ребер;

— ушиб легкого.

Фото из соцсетей Роберта Уикенса

Титул пять лет спустя

В конце октября 2018-го Уикенс рассказал, что, несмотря на то что верхняя половина тела работает все лучше, реальность такова, что он очень далек от того, чтобы ходить самостоятельно. И, к сожалению, за прошедшие пять лет, пусть Роберт до сих пор продолжает реабилитацию, добиться существенного прогресса в этом направлении он не сумел, по-прежнему оставаясь в инвалидном кресле. Но все равно снова сел за руль.

Многие помнят подвиги знаменитого итальянца Алессандро Занарди, который после аварии в серии CART (этот чемпионат объединился с Indycar) лишился обеих ног, но вернулся в гонки и даже побеждал. Теперь по этому же пути пошел и Уикенс — в 2022-м он дебютировал в чемпионате IMSA Michelin Pilot Challenge, гонки которого проходят на самых известных трассах США, в том числе в Себринге, Дайтоне и Индианаполисе. Автомобиль канадца располагал специальной системой рулевого управления, которое можно было переключать на обычное для удобства напарника.

Алессандро Дзанарди. От ампутации ног до золота Паралимпиады. Невероятная история гонщика Алессандро Дзанарди

«Я провел много дней и ночей, думая и мечтая об этом моменте, и благодаря поддержке команды Брайан Херты и «Хендэ» это стало реальностью. Сейчас желание гоняться и бороться за победы во мне гораздо сильнее, чем было до аварии», — заявил тогда Роберт.

Уже в первом сезоне экипаж Уикенса одержал две победы и финишировал в топ-6 в «туринговом» зачете, а в 2023-м и вовсе благодаря впечатляющей стабильности с регулярными финишами на подиуме завоевал титул. Напарником канадца был американец

Фото из соцсетей Роберта Уикенса

.

«Дело сделано — чемпионы 2023 года! Трудно выразить словами, что это значит, так что, возможно, мы оставим это все на потом, когда у нас будет время после празднования. Спасибо от всего сердца Брайну Херте, моему напарнику Гарри Готтсаккеру, всей нашей команды и всем в «Хэнде» за то, что этот успех стал возможен», — написал в социальных сетях Уикенс. Кто знает, возможно, впереди у мужественного канадца еще много гоночных побед.

Формула-1
Роберт Уикенс
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