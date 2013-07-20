Даниил Квят: "Теперь еще больше хочу попасть в "Формулу-1"

Российский пилот Даниил Квят в эту пятницу принял участие в официальных тестах "Формулы-1". 19-летний гонщик, проехав в Сильверстоуне 22 круга за рулем "Торо Россо", стал всего лишь пятым представителем нашей страны, кто смог добиться такой возможности. После тестов Квят в интервью Autosport рассказал о своих эмоциях от этого дебюта.

– Отличный день! Очень важный для меня и моей карьеры, – подчеркнул Квят. – Не думаю, что когда-то смогу забыть тот момент, когда впервые выехал из боксов. Уже после пары кругов я смог ощутить, что же это такое – "Формула-1". Ускорения и перегрузки просто невероятные.

Потребовалось какое-то время, чтобы освоиться за рулем, но уже после 15 кругов я начал всерьез атаковать и искать предел возможностей машины, не жалея ее.

Самое главное – я ощутил уверенность, что когда-то в будущем смогу стать быстрым в "Королевских гонках". Ведь это, в конечном счете, просто гоночная машина. Да, она намного быстрее всего, на чем я ездил прежде. Чтобы почувствовать ее, требуется какое-то время. Нужно перестроить голову. Но это обязательно придет.

– Вы наверняка чего-то ожидали от машины накануне этих тестов. Можно говорить, что эти ожидания сбылись?

– Об этом просто невозможно говорить. Перед началом тестов многие рассказывали, что же меня ждет. И теперь я понимаю, почему им было так сложно находить верные слова. Я тоже не буду даже пытаться. (Улыбается.) Это нереально, намного круче всего, что у меня раньше было в гонках.

– Что на этих тестах оказалось сложнее всего?

– Если честно – дождаться момента, когда я наконец-то смогу сесть за руль. (Улыбается.) Разумеется, непросто сразу запомнить, какая кнопка или переключатель за что отвечает. Тут требуется время, чтобы выработался автоматизм.

Еще было сложно в самый первый раз сказать себе: "Атакуй изо всех сил". В Сильверстоуне много участков, где машина несколько раз меняет направление движения на высокой скорости. Ко всему этому, конечно, надо привыкнуть.

– Какой главный вывод вы сделали для себя по итогам тестов?

– Что еще больше хочу стать пилотом "Формулы-1". И когда-то непременно смогу добиться этого. Конечно, требуется куда больше, чем 22 круга, так что здесь есть к чему стремиться. Еще я понял, что нужно обязательно верить в себя – и все получится.

– Расскажите о своей ошибке. Что послужило ее причиной?

– Резина к тому моменту довольно сильно износилась, а команда попросила меня продолжать атаковать. У машины "Формулы-1" очень легкий руль, но реагирует она на него довольно нервно. На входе в тот поворот я немного переборщил, повернул руль слишком резко, и шинам не хватило сцепления.

Но в этом нет никакой проблемы. Наоборот, такой эпизод доказывает, что я действительно атаковал на пределе.

– Тесты позади – пора возвращаться в GP3 и "Формулу-3"?

– Тесты показали мне, к чему стремиться. Я действительно увидел другой мир, смог поработать за рулем самой совершенной гоночной техники на свете. А теперь нужно концентрироваться на GP3 и "Формуле-3". Уже в следующие выходные меня ждет этап GP3 в Венгрии. Нам нужно хорошо поработать и собрать воедино тот "пазл", который позволит претендовать на хороший результат. Потенциал, чтобы выступить успешно, у нас есть.