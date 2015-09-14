Мика Хаккинен: "В Финляндии пока не признали потенциал Боттаса"

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высоко оценил потенциал пилота "Уильямса" Валттери Боттаса. Несмотря на слухи о переходе в "Феррари", финн остался в британской команде. Некоторые критики выразили мнение, что Боттасу было рано заключать соглашение с Скудерией.

– На мой взгляд, в Финляндии пока не до конца признали потенциал Валттери, – приводит Autosport слова Хаккинена. – Не стоит забывать, что в "Уильямсе" очень строгие критерии отбора пилотов, и то, что свой четвертый сезон Валттери проведет в хорошей команде с богатыми традициями, стало возможно только благодаря результатам.

Я хорошо с этим знаком, нужно просто продолжать выкладываться по максимуму и приносить очки команде. Придет день, когда он получит машину, позволяющую побеждать, и после этого финны будут гордиться им.