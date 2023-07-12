«Ауди» прекратит заводскую поддержку всех гоночных программ ради «Формулы-1»

В «Ауди» принято решение о закрытии всех остальных гоночных программ, включая участие в DTM, «Дакаре» и гонках GT.

Сообщается, что немецкая компания намерена сосредоточить все силы на «Формуле-1». Управляющий директор автоспортивного подразделения «Ауди» Рольф Михл подтвердил, что данное решение было принято по итогам заседания совета директоров компании. Все команды, пилоты и партнеры были уведомлены о принятом решении.

«Мы приняли четкое решение сосредоточиться на подготовке к выступлению в «Формуле-1» в 2026 году, поэтому, к сожалению, с 2024 года не сможем оказывать финансовую поддержку другим заводским командам. Мы сделаем все, чтобы наши нынешние машины могли участвовать в гонках, но с 2024 года перестанем оказывать стратегическую поддержку командам», — сказал Михл.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и собирается выступать в «Формуле-1» заводской командой, начиная с 2026 года, также занимаясь разработкой и производством двигателей.

В настоящее время, «Заубер» выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео» и использует двигатели «Феррари». По завершению сезона-2023 «Альфа Ромео» перестанет быть спонсором «Заубера».