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Сегодня, 13:55

«Ред Булл» заинтересован в приглашении Леклера в качестве напарника Ферстаппена

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «Ред Булл» обращались к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру с запросом о возможном переходе.

По информации итальянского издания Formu1a.uno, к представителям монегаска обращались в конце мая на предмет наличия шансов на уход Леклера из «Феррари». В «Ред Булл» хотят, чтобы пилот стал напарником Макса Ферстаппена. Интерес к 25-летнему гонщику проявляли и в «Астон Мартин». В «Ред Булл» же, помимо Леклера, также заинтересованы в Ландо Норрисе.

Ранее Леклер рассказал, что не собирается торопиться с продлением контракта с командой. В текущем сезоне «Формулы-1» он занимает седьмое место в личном зачете, набрав 74 очка.

Источник: Formu1a.uno
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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