«Боруссия» победила «ПСЖ» и вышла в финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:0.

Гол на 50-й минуте забил защитник Матс Хуммельс. Игроки «ПСЖ» четырежды за игру попали в каркас ворот.

Первая игра в Германии завершилась победой «Боруссии» со счетом 1:0 (счет после двух матчей — 2:0).

«Боруссия» в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

В другом полуфинале играют «Реал» и «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится 1 июня на «Уэмбли».

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.