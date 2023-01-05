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Сегодня, 09:51

Даниэль Риккардо — о Гасли: «Я думаю, что когда все списали его со счетов, он вернулся еще сильнее»

Алина Савинова
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Австралийский автогонщик Даниэль Риккардо рассказал, кого считает самым недооцененным гонщиком «Формулы-1».

«Лично мне нравится Пьер Гасли. Он мне нравится как личность. Гасли получил действительно большую возможность с «Ред Булл», но это длилось недолго. Как только он добрался до вершины, его сбили оттуда. Теперь он демонстрирует хорошие черты характера, отличную стойкость, потому что он все еще борется. Несмотря на все это, ему удалось выиграть гонку в 2020 году. У него было несколько подиумов, поэтому я думаю, что когда все списали его со счетов, он вернулся еще сильнее», — приводит Formula1news слова Риккардо.

Гасли с 2020 года выступал за «Альфа Таури». Летом 2022-го он подписал контракт с «Альпин». По итогам прошедшего сезона француз занял 14-е место в турнирной таблице «Формулы-1».

Источник: https://formula1news.co.uk/daniel-ricciardo-praises-formula-1s-most-underrated-driver/
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
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