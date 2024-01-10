Баттон назвал слабое место пилота «Макларен» Норриса

Бывший пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон поделился мнением о гонщике «Макларен» Ландо Норрисе. Он считает, что британцу порой мешает излишняя самокритичность.

«Ландо — чрезвычайно талантливый пилот. Я наблюдал за ним с тех пор, как он впервые сел за руль болида «Формулы-1» в Венгрии. В то время я сам выступал за команду. И удивительно, как быстро он адаптировался. Но кроме этого он очень много думает и начинает переживать, потому что считает, что недостаточно хорош. Но он хорош. Он уникальный, и мне не терпится увидеть его в болиде, способном бороться за победы. Но я не знаю, когда это произойдет», — приводит Racingnews365 слова Баттона.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. Всего в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на его счету один поул и 13 подиумов. В сезоне-2023 24-летний британец набрал 205 очков и занял 5-е место в личном зачете пилотов.