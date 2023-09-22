Экклстоун: «Ферстаппен — лучший гонщик всех времен. Нет сомнения»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал лучшем гонщике всех времен.

«Макс — лучший гонщик всех времен. Нет сомнения. Раньше я называл Алена Проста. Сейчас я скажу, что это Макс. Он величайший. Он превосходит всех в том, насколько эффективно он использует возможности машины. Он не занимается ерундой и всегда следует плану. В моем списке он выше Хэмилтона. Льюис хорошо понимает людей и извлекает из общения с ними максимум пользы, тогда как Макс извлекает максимум пользы из машины. Они сильно отличаются», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является двукратным чемпионом мира, на счету гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона — семь титулов.

В текщем сезоне «Ф-1» лидером личного зачета является 25-летний Ферстаппен, 38-летний Хэмилтон находится на третьей строчке. Ферстаппен в 2023 году установил рекорд по количеству выигранных подряд «Гран-при» (10).