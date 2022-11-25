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Сегодня, 13:48

Бинотто решил покинуть пост руководителя «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на ряд источников.

По информации источника, причиной этого решения заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. Отмечается, что в настоящий момент обсуждаются условия расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

53-летний Бинотто возглавил итальянский коллектив в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене. По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в личном зачете, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Ранее СМИ сообщали, что Бинотто покинет команду по окончании сезона-2022, а его место займет Фредерик Вассер, который сейчас занимает должность руководителя в «Альфа Ромео».

Источник: https://www.corriere.it/sport/formula-1/22_novembre_25/binotto-ferrari-dimissioni-team-principal-94570556-6ca3-11ed-a41d-76ead3b90d6e.shtml
Формула-1
Феррари
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