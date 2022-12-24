Браун уверен, что «Макларен» даст Норрису машину для побед

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун не переживает из-за того, что британского гонщика Ландо Норриса могут переманить конкуренты.

«Нет, я не преживаю, потому что я убежден: мы дадим ему машину для побед. У нас с ним долгосрочное соглашение. Думаю, ему в команде очень комфортно. Конечно, мы возлагаем на себя давление, поскольку хотим дать болид для побед не только ему, но и нам самим. Я считаю, команде это по силам. Он понимает, какому пути мы следуем, и вместе с нами участвует в этом путешествии. Полагаю, беспокоиться рано. После каждого его шага были причины считать, что на следующей стадии все будет здорово. Однако мы видели, как пилоты прекрасно себя проявляли, пока не доходили до топ-уровня. Ян Магнуссен был великолепен во всем, а в «Ф-1» у него не вполне получилось. Йос Ферстаппен был прекрасен, в «Ф-1» не сработало. У Ландо получилось в «Ф-1». На самом деле я больше рад тому, что дело не только в чистой скорости, но и в малом количестве ошибок, гоночном мастерстве. Когда Ландо проводил первый сезон, темпа хватало, но он недостаточно активно выставлял локти. Теперь же он сражается честно, но жестко», — приводит слова Брауна Autosport.

23-летний британец выступает за «Макларен» с 2019 года. За английский коллектив он провел 82 «Гран-при», завоевал шесть подиумов и одну поул-позицию.