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Сегодня, 14:24

Дэвид Култхард: «Эра Ферстаппена вполне может закончиться на двух титулах»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Эра Ферстаппена вполне может закончиться на двух титулах. Не потому что не является блестящим гонщиком. Он им как раз является. А потому что в ближайшие сезоны в его распоряжении может не оказаться машины, способной выиграть титул. Заранее никто не может быть в этом уверен.

Хэмилтон сейчас вполне мог бы быть девятикратным чемпионом «Ф-1», а не семикратным. У Алонсо могло бы быть намного больше двух титулов, но его решения и гоночные боги привели к тому, что в следующем году он будет выступать за «Астон Мартин». Где шансы выиграть третий титул будут совсем невелики», — приводит слова Култхарда GP Today.

Чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2022 стал Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков), третьим стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (305 очков).

Источник: GP Today
Формула-1
Ред Булл
Дэвид Култхард
Макс Ферстаппен
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