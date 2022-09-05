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5 сентября, 08:05

Росберг о «Феррари»: «Команды «Ф-2» и «Ф-3» лучше справляются со стратегией и пит-стопами»

Нико Росберг раскритиковал «Феррари» за выступление в гонке «Гран-при Нидерландов»
Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг раскритиковал «Феррари» за выступление в гонке «Гран-при Нидерландов».

«Бог мой! Маттиа Бинотто продолжает говорить, что им не нужны изменения, что все идет хорошо. Но когда наступит этот день? Это же невозможно. Даже команды «Формулы-2» и «Формулы-3» лучше справляются со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Вы заходите на пит-стоп, обычная гонка, но рядом не оказывается шин. В определенный момент им придется внести изменения», — приводит слова Росберга Sky Sports.

«Феррари» неудачно провела два пит-стопа на «Гран-при Нидерландов» — и оба раза пострадавшим оказывался Карлос Сайнс. В первом случае из-за заминки испанец потерял около 10 секунд, а во втором был оштрафован на 5 секунд за небезопасный выпуск командой болида с пит-стопа.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»). Сайнс стал восьмым в гонке.

Формула-1
Феррари
Нико Росберг
6
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