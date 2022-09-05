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5 сентября, 09:52

Маттиа Бинотто: «Феррари» не будет менять специалистов, вот прямой ответ Росбергу»

Бинотто ответил на критику Росберга в адрес стратегии «Феррари»
Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на критику со стороны Нико Росберга.

Ранее чемпион «Формулы-1» заявил, что даже команды «Ф-2» и «Ф-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари», и предположил, что Скудерии необходимы изменения в составе.

«Мы не будем менять специалистов, вот прямой ответ Росбергу. Важнее сохранять стабильность и стараться прибавлять от гонки к гонке. У нас прекрасная команда, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Бинотто Sky Sports.

Команда «Феррари» неудачно провела два пит-стопа на «Гран-при Нидерландов». В первом случае из-за заминки Карлос Сайнс потерял около 10 секунд, а во втором он был оштрафован на 5 секунд за небезопасный выпуск командой болида с пит-стопа.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»). Сайнс стал восьмым в гонке.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12689995/ferrari-boss-mattia-binotto-issues-response-to-nico-rosberg-f3-strategy-jibe-after-dutch-gp-blunder
Формула-1
Феррари
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Росберг о «Феррари»: «Команды «Ф-2» и «Ф-3» лучше справляются со стратегией и пит-стопами»

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