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23 ноября, 21:36

Риккьярдо: «В 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл»

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо прокомментировал новость о том, что будет резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2023.

«Я действительно очень рад тому, что в 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл». У меня уже есть огромное количество приятных воспоминаний, связанных с «Ред Булл», и я все равно искренне благодарен за то, какой прием мне оказали Кристиан Хорнер, Гельмут Марко и остальная команда.

Лично я очень рад возможности внести свой вклад в общее дело и работать в лучшей команде «Формулы-1?. Для меня эта возможность крайне привлекательна, а также дает мне шанс перевести дух и перезарядить батарейки», — сказал Риккьярдо пресс-службе «Ред Булл».

Ред Булл
Даниэль Риккардо
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В «Ред Булл» подтвердили контракт третьего пилота с Даниэлем Риккьярдо на 2023 год