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24 ноября, 19:20

Магнуссен: «Хюлькенберг будет полезен «Хаасу», учитывая его опыт и талант»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о своем новом партнере по команде Нико Хюлькенберге.

«Я с нетерпением жду начала работы с Нико. Думаю, что он будет полезен команде, учитывая его опыт и талант. Я уверен, что все в команде очень ждут следующего года по разным причинам, и я, конечно, собираюсь внести свой вклад, и уверен, что Нико тоже», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.

35-летний Хюлькенберг займет в команде место Мика Шумахера, который покинул «Хаас» по окончании сезона-2022. Его контракт с «Хаас» рассчитан на сезон-2023 «Формулы-1».

Источник: RacingNews365
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
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