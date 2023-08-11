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Сегодня, 14:27

Крофт: «Перес понял, что он Баррикелло, а не Шумахер»

Крофт высказался о выступлениях Переса
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эксперт Sky Sports Дэвид Крофт высказал мнение, в котором поддержал слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что для пилота австрийского коллектива Серхио Переса лучше смириться с ролью второго пилота и сравнил его с экс-пилотом «Феррари» Рубенсом Баррикелло.

«Хотя я редко соглашаюсь с Хельмутом Марко, но в этом вопросе я разделяю его позицию, что у Серхио начались проблемы, когда он подумал, что может стать чемпионом мира. Я думаю, что его надломимо то, что он сможет стать чемпионом, когда стартовал с поула в Майами, отставая от Макса Ферстаппена всего на шесть очков в личном зачете. На следующем «Гран-при Монако» он разбил машину в первом сегменте квалификации и окончательно сломался. Я не психолог, но думаю, что если он верется после летнего перерыва с пониманием, что он играет вторую скрипку после Макса, то и он, и «Ред Булл» будут счастливы. Он должен принять, что он в хорошем месте и хорошо стартовать впереди других восемнадцати болидов. Он должен финишировать вторым после своего товарища по команде, если его напарник выигрывает гонку, или может иногда рискнуть и победить его, и мы знаем, что он способен на это. Он только что понял, что он Рубенс. Он не Эдди Ирвайн. Он не Михаэль Шумахер. Чеко помогает продать много банок «Ред Булла» и приносит команде много спонсорских денег», — приводит слова Крофта PlanetF1.

После 12-ти этапов Перес занимает второе место в Личном Зачете, набрав 189 очков. Лидирует его напарник по команде Макс Ферстаппен (314 очков).

Источник: https://www.planetf1.com/news/sergio-perez-accept-number-two/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
Рубенс Баррикелло
Серхио Перес
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