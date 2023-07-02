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Косаченко — о «Гран-при Австрии»: «Не всегда мы смотрим только за победой»

Косаченко отреагировала на победу Макса Ферстаппена на «Гран-при Австрии»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала для «СЭ» победу Макса Ферстаппена («Ред Булл») на «Гран-при Австрии».

«Это была очень интересная гонка. Каждый раз, когда смотрю, думаю, что должно что-то произойти, что меня привлечет, — сказала Косаченко «СЭ». — Мы всегда жили в такую пору. Вспомните Шумахера, «Ред Булл» с Себастьяном Феттелем, а также не безызвестного нам Хэмилтона. Всегда какая-то команда находит правильные технические решения и неплохого гонщика. Наверно, когда первое место предрешено падает зрительский интерес. Однако весь уик-энд трибуны были перезаполнены. Это говорит о том, что к спорту есть интерес. А когда ты на трибуне — это еще и эмоции».

Также Косаченко рассказала, за чем ей интересно наблюдать в этом сезоне.

«В Австрии была невероятная борьба у Сайнса с Пересом. Это было очень интересно смотреть. Трасса не длинная, большое количество кругов, зрители могли наблюдать много раз проезжающие машины. Удивило, что несмотря на такую сложную трассу всего один сход. Каждый раз ищешь что-то для себя. Кто-то следит за вторым местом, кто-то — за своим любимым пилотом, кто-то — за любимой командой. Интересно наблюдать за Алонсо, следить, как изменился подход в «Феррари» в связи с новым руководителем. Не всегда мы смотрим только за победой», — добавила Косаченко.

Ферстаппен — действующий чемпион «Формулы-1», он завоевывал титул в двух предыдущих сезонах. Благодаря победе в Австрии он опередил Айртона Сенну и вышел на чистое пятое место по числу выигранных гонок в истории «Формулы-1».

Следующий этап сезона пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Оксана Косаченко
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