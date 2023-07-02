Результаты «Гран-при Австрии» будут пересчитаны после изучения 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что протест «Астон Мартин» по поводу недостаточного количества штрафов за нарушения пределов трассы во время «Гран-при Австрии» одобрен.

В федерации сообщили, что результаты гонки будут пересчитаны после изучения всех спорных моментов.

«Во время гонки дирекция должна была справиться с рассмотрением более 1200 случаев, когда сообщалось о потенциальном нарушении пределов трассы. Результаты будут обновлены после того, как завершится изучение эпизодов, которые не удалось рассмотреть во время заезда», — говорится в заявлении, опубликованном ФИА.

Также в ФИА добавили, что некоторые действия, заслуживающие наказания, не были отражены в протоколе. В федерации рекомендовали установить гравийные ловушки в поворотах, в которых гонщики нарушали пределы трассы.

Во время гонки на «Гран-при Австрии» из-за нарушения гонщиками пределов трассы было удалено более 100 кругов. Стюарды вынесли 61 предупреждение и оштрафовали 8 пилотов.