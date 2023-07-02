Результаты «Гран-при Австрии» будут пересчитаны после изучения 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

Сегодня, 21:26
Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что протест «Астон Мартин» по поводу недостаточного количества штрафов за нарушения пределов трассы во время «Гран-при Австрии» одобрен.
В федерации сообщили, что результаты гонки будут пересчитаны после изучения всех спорных моментов.
«Во время гонки дирекция должна была справиться с рассмотрением более 1200 случаев, когда сообщалось о потенциальном нарушении пределов трассы. Результаты будут обновлены после того, как завершится изучение эпизодов, которые не удалось рассмотреть во время заезда», — говорится в заявлении, опубликованном ФИА.
Также в ФИА добавили, что некоторые действия, заслуживающие наказания, не были отражены в протоколе. В федерации рекомендовали установить гравийные ловушки в поворотах, в которых гонщики нарушали пределы трассы.
Во время гонки на «Гран-при Австрии» из-за нарушения гонщиками пределов трассы было удалено более 100 кругов. Стюарды вынесли 61 предупреждение и оштрафовали 8 пилотов.