Алонсо: «Альпин» меня недооценивала, 100 процентов. И до сих пор недооценивает»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что его бывшая команда «Альпин» недостаточно его ценила.

Гонщик не продлил контракт с французской командой и с 2023 года выступает за «Астон Мартин».

«Все затянулось дольше, чем я полагал, когда мы начали переговоры по продлению контракта — думаю, это было еще в Австралии в 2022-м. Все двигалось очень медленно, и не из-за моей стороны. Я был готов и доволен. В итоге все, что мы писали, даже не оказалось на бумаге. К тому же все эти комментарии о возрасте и так далее, которые до сих пор появляются. 100 процентов „Альпин“ недооценивала меня. И до сих пор недооценивает», — приводит слова Алонсо ВВС.

42-летний гонщик в сезоне-2023 занимает третье место в личном зачете пилотов, набрав 149 очков в 15 гонках. «Астон Мартин» в Кубке конструкторов находится на третьей строчке (196).