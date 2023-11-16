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Сегодня, 15:05

Алонсо: «Победа в Лас-Вегасе маловероятна. Не думаю, что трасса подойдет нам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фрнандо Алонсо высказался о своих шансах выиграть «Гран-при Лас-Вегаса».

«Хорошо, что мы проведем три практики, это поможет обрести уверенность на городской трассе. Я с нетерпением жду гонку, но не чувствую слишком высокого давления. Было бы здорово выиграть, особенно дебютную гонку в таком месте, но это маловероятно. Не думаю, что трасса станет одной из наиболее подходящих для нашей машины. Сомневаюсь, что Ферстаппен окажется более уязвимым», — приводит слова Алонсо As.

Гонка «Формулы-1» в Лас-Вегасе пройдет впервый за 40 лет. В пятницу состоятся две тренировки. Первая начнется в 07.30 по московсокму времени, а вторая — в 11.00.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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