Ферстаппен заявил, что пилоты выглядели клоунами на церемонии открытия «Гран-при» в Вегасе

Действующий трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен раскритиковал «Гран-при Лас-Вегаса». Голландец остался недоволен трассой и церемонией представления гонщиков.

«Мне не нравится то, что происходит вокруг этой гонки. С удовольствием пропустил бы подобные шоу. Гонщики там выглядят как клоуны. Это 99 процентов шоу и всего 1 процент спорта», — цитирует Ферстаппена The Race.

Перед соревнованиями впервые в истории была проведена 30-минутная церемония открытия, в ходе которой пилотов поочередно представляли зрителям, поднимая на лифте на специальную платформу.