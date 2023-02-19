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Сегодня, 18:15

Фернандо Алонсо заявил, что находится в отличной физической форме перед стартом сезона-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высоко оценил свою физическую форму перед стартом сезона-2023.

«Я сейчас в отличной физической форме — как никогда раньше. Хотя мне кажется, что в этом нет ничего особенного, это просто зависит от твоих тренировок. Просто, потому что две последние зимы до этого получались для меня трудными. В 2021 году у меня был инцидент с аварией на велосипеде, после которой я три недели не мог двигаться. А прошлой зимой пришлось делать перерыв на операцию по удалению пластин из челюсти. Так что это была первая за долгое время зима, когда я мог тренироваться и нормально подготовиться к сезону. И я доволен тем, как прошла подготовка», — приводит слова Алонсо GP Fans.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля состоятся предсезонные тесты.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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