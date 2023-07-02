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Сегодня, 17:05

Ферстаппен лидировал на протяжении 248 кругов подряд — это третий результат в истории «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил свою серию кругов лидирования в гонках «Формулы-1».

Нидерландец занимал первую позицию на протяжении 248 кругов подряд — серия длилась с «Гран-при Майами», который состоялся 7 мая.

На 24-м круге «Гран-при Австрии», который проходит сегодня, 2 июля, Ферстаппен отправился на пит-стоп и уступил лидерство гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

Серия Ферстаппена является третьей по продолжительности в истории «Формулы-1». Рекорд по числу кругов, проведенных на первом месте подряд принадлежит Альберто Аскари (305 кругов в сезоне-1952), на втором месте — Айртон Сенна (264 круга в сезоне-1988).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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