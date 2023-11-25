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Сегодня, 10:48

Ферстаппен отреагировал на слухи о переговорах Хэмилтона с «Ред Булл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о слухах, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может стать его партнером по команде.

«Меня это совершенно не интересует. Я даже не знал об этих историях, когда меня спросили на пресс-конференции. Мне все равно. Нам даже не нужно говорить об этом, потому что этого просто никогда не произойдет.

Хотел бы я быть партнером Хэмилтона? Я бы не возражал, но это не имеет значения. Кто угодно. На свете много отличных пилотов. Я не хочу говорить об этом сейчас, особенно о Льюисе», – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

23 ноября Хэмилтон назвал нагнетанием обстановки слухи о его переговорах с «Ред Булл». Контракт 38-летнего англичанина с «Мерседесом» рассчитан до конца 2025 года.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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