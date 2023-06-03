Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Испании»

Сегодня, 14:35
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на «Гран-при Испании».
Он проехал лучший круг за 1 минуту 13,664 секунды.
Второе время показал его сокомандник Серхио Перес (+0,250), третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,408).
Значительная часть практики прошла под дождем, лучшие времена пилоты показали на «сликах». Квалификация «Гран-при Испании» состоится сегодня, 3 июня, в 17.00 мск.
«Гран-при Испании»
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.13,664
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,250
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,408
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,576
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,600
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,614
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,689
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,696
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,995
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,017
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,017
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,029
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,092
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,324
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,441
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,602
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,870
18. Пьер Гасли («Альпин») +2,177
19. Алекс Албон («Уильямс») +2,187
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,865