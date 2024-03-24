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24 марта, 07:11

Ферстаппен сошел после четвертого круга «Гран-при Австралии» из-за поломки болида

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог завершить «Гран-при Австралии» из-за технических проблем.

Нидерландец сошел с трассы после четырех кругов. У гонщика возникли проблемы с правым задним колесом — из-за перегрева загорелись тормозные колодки.

Ферстаппен смог довезти машину до боксов, где ее потушили механики.

Нидерландец лидирует в личном зачете сезона-2024 с 51 очком после двух гонок. Ферстаппен прервал свою победную серию — до этого он выиграл 9 гонок подряд с учетом прошлого сезона.

Ферстаппен является трехкратным чемпионом «Формулы-1», гонщик завоевывал титул в трех предыдущих сезонах подряд.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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