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24 марта, 07:35

Хэмилтон сошел с «Гран-при Австралии» из-за проблем с двигателем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон не смог завершить гонку на «Гран-при Австралии».

На 17-м круге британец остановился в последней связке поворотов из-за отказа двигателя. Из-за того, что Хэмилтон не смог припарковать болид в безопасном месте, на трассе временно был установлен режим виртуальной машины безопасности.

Хэмилтон стал вторым гонщиком, сошедшим с дистанции на «Гран-при Австралии». На четвертом круге гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выбыл из-за проблем с тормозами на заднем правом колесе.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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