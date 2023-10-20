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Сегодня, 21:33

Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Гран-при США»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».

Нидерландский пилот проехал свой лучший круг за 1 минуту 35,912 секунды. Вторым стал Шарль Лелер из «Феррари» (+0,156). Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,281).

Квалификация к основной гонке пройдет 21 октября. Начало — в 00:00 по мск. Спринт-квалификация также пройдет в субботу в 20:30 по мск. Спринтерская и основная гонка пройдут 22 октября со стартом в 01:00 и 22:00 соответственно.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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