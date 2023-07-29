Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Бельгии», Пиастри — 2-й, Гасли — 3-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Бельгии».

Вторым в гонке стал Оскар Пиастри («Макларен», отставание +6,677 секунды), на третьем месте — Пьер Гасли («Альпин», +10,733).

Четвертое и пятое места в спринте заняли пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер соответственно.

Основная гонка «Гран-при Бельгии» пройдет в воскресенье, 30 июля. Начало — в 16.00 (мск). Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.

«Гран-при Бельгии»

Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 11 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +6,677

3. Пьер Гасли («Альпин») +10,733

4. Карлос Сайнс («Феррари») +12,648

5. Шарль Леклер («Феррари») +15,016

6. Ландо Норрис («Макларен») +16,052

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,757

8. Джордж Расселл («Мерседес») +16,822

9. Эстебан Окон («Альпин») +22,410

10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +22,806

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +25,007

12. Алекс Албон («Уильямс») +26,303

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,006

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,986

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +36,342

16. Логан Сарджент («Уильямс») +37,715

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +37,827

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +39,267

Сошли:

Серхио Перес («Ред Булл»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)