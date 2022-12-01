Феттель рассказал, как был напуган после первых тестов с «БМВ»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился воспоминаниями о своих первых тестах в «Формуле-1».

Феттель завершил гоночную карьеру в конце сезона-2022.

«Вспоминая те времена, люди даже не знают, что первые тесты машины Формулы-1 я провел в 2005 году. Марк Уэббер тоже был там, мы с ним делили время за рулем машины. У меня была договорённость с «БМВ», что они разрешат мне проехать пару кругов, и я очень хорошо помню эти тесты, потому что после него я был напуган до чертиков. Я был полон адреналина после пары кругов, что я проехал. Я не мог даже держать голову прямо после тестов, а Марк был очень добр ко мне и подвез меня до аэропорта после завершения тестов», — приводит слова Феттеля PlanetF1.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу в «БМВ», а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 год он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 299 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума.