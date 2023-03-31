Феттель: «Я не собирался заменять Стролла»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что не собирался выходить на замену вместо Лэнса Стролла на «Гран-при Бахрейна».

«Я тогда путешествовал с семьей и не сразу узнал, что случилось с Лэнсом. Узнав об этом, я написал ему и пожелал скорейшего выздоровления. У меня не было даже мысли о возвращении. Мы пообщались с Майком Краком, руководителем «Астон Мартин», обсудили инцидент с Лэнсом, но речи о выходе на замену вообще не шло», — приводит слова Феттеля Sky Deutschland.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу в «БМВ», а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида.

Феттель завершил гоночную карьеру в конце сезона-2022.