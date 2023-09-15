Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:28

FIA направила Марко письменное предупреждение после его слов в адрес Переса

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная автомобильная федерация (FIA) направила советнику «Ред Булл» Хельмуту Марко письменное предупреждение после слов о пилоте команде Серхио Пересе.

«Мы подтверждаем, что Марко получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики FIA», — сообщили в организации.

Ранее Марко заявил, что Перес сосредоточен не так, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель, потому что он южноамериканец. Позже он извинился за свои слова.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
Хельмут Марко
0
Читайте также
«Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Дана Уайт перестал быть президентом и сменит должность в UFC
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс показал лучшее время во второй практике «Гран-при Сингапура»