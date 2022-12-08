Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:19

FIA официально запретила переднее крыло «Мерседеса» с разделителями воздушного потока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная автомобильная федерация (FIA) официально запретила использование технического решения, представленного командой «Мерседес» перед «Гран-при США», сообщает Motorsport.

На прошедшем в Болонье заседании Всемирного совета по автоспорту FIA утвердила поправку в регламенте, которая запрещает добавлять разделители воздушного потока на переднее крыло по механическим, конструктивным или измерительным причинам.

«Мерседес» представил новинку перед гонкой в Остине, однако из-за опасений протестов команда так и не использовала данное решение в официальных сессиях «Гран-при».

На обновленной версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, которые привели к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в «Формуле-1» с 2019 года.

По итогам сезона-2022 «Мерседес» занял третью строчку в Кубке Конструкторов, набрав 515 очков.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/fia-formally-outlaws-mercedes-slot-gap-separator-trick/10409278/
Формула-1
Мерседес
FIA
1
0
Читайте также
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косово в раздевалке сборной на ЧМ-2022
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вольф заявил, что не забудет финал сезона-2021