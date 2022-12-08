FIA официально запретила переднее крыло «Мерседеса» с разделителями воздушного потока

Международная автомобильная федерация (FIA) официально запретила использование технического решения, представленного командой «Мерседес» перед «Гран-при США», сообщает Motorsport.

На прошедшем в Болонье заседании Всемирного совета по автоспорту FIA утвердила поправку в регламенте, которая запрещает добавлять разделители воздушного потока на переднее крыло по механическим, конструктивным или измерительным причинам.

«Мерседес» представил новинку перед гонкой в Остине, однако из-за опасений протестов команда так и не использовала данное решение в официальных сессиях «Гран-при».

На обновленной версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, которые привели к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в «Формуле-1» с 2019 года.

По итогам сезона-2022 «Мерседес» занял третью строчку в Кубке Конструкторов, набрав 515 очков.