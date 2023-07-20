Forbes: стоимость «Феррари» с 2019 года выросла на 189 процентов

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1».

Первую строчку заняла «Феррари», которая стоит 3,9 миллиарда долларов. На втором месте расположился «Мерседес» (3,8 миллиарда), а действующий чемпион «Ред Булл» — на третьем (2,6).

Forbes заявляет, что все команды «Ф-1» серьезно выросли в цене в последние годы. Средняя стоимость команды составляет 1,88 миллиарда долларов, что на 276 процентов больше предыдущей оценки от 2019 года. В частности, «Феррари» выросла в цене на 189 процентов, а «Мерседес» — на 274.

Рейтинг стоимости команд «Формулы-1» по версии Forbes:

1. «Феррари» — 3,9 миллиарда долларов

2. «Мерседес» — 3,8

3. «Ред Булл» — 2,6

4. «Макларен» — 2,2

5. «Альпин» — 1,4

6. «Астон Мартин» — 1,375

7. «Альфа Таури» — 1,125

8. «Альфа Ромео» — 0,9

9. «Хаас» — 0,78

10. «Уильямс» — 0,725