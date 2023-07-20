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Сегодня, 08:50

Де Врис: «Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность исполнить мою мечту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ник де Врис прокомментировал увольнение из «Альфа Таури». На его место взяли Даниэля Риккардо.

«Небольшая заметка от меня. После недавних событий я решил взять небольшой перерыв и провести какое-то время вне соцсетей. Что я и продолжу делать. Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность исполнить мою мечту. Конечно же, мне больно оттого, что эта возможность, этот шанс попасть в «Формулу-1», о котором я всегда мечтал, закончился преждевременно.

Но жизнь — это не путь к пункту конечного назначение, это путешествие, и порой для достижения желаемого приходится идти трудной дорогой. Я благодарен за благополучную и счастливую жизнь, горжусь своей семьей и нашим путешествием. Случившееся — это лишь очередной опыт, нужно идти дальше и я с нетерпением жду новую главу в своей жизни. Большое спасибо всем за поддержку и теплые слова, было приятно ощущать вашу поддержку», — написал де Врис в соцсетях.

28-летний де Врис провел десять «Гран-при» в составе «Альфа Таури» в сезоне-2023.

 
Даниэль Риккардо. Риккардо вернулся в «Формулу-1» с черного хода. Чем это грозит Пересу?

 

Формула-1
Альфа Таури
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