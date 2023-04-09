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Сегодня, 17:13

«Формула-1» может провести этапы в ЮАР и Вьетнаме в 2024 году

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В расписании «Формулы-1» со следующего сезона могут появиться этапы в ЮАР и Вьетнаме, сообщает Grandprix.

По информации источника, президент «Формулы-1» Стефано Доменикали обсуждал проведение гонки во Вьетнаме с новым правительством страны.

Изначально дебютный «Гран-при Вьетнама» должен был пройти в Ханое 2020 году, но был отменен из-за пандемии. В новой вариации этапа помимо трассы, отстроенной к 2020 году, будут частично использоваться и улицы города.

«Гран-при ЮАР» мог заменить этап в Бельгии уже в текущем сезоне. Сейчас правительство африканской страны готово задействовать дополнительные средства, чтобы провести гонку в своей стране.

Формула-1
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