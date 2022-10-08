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Сегодня, 03:39

Гасли: «Хочу внести свой вклад в борьбу «Альпин» за титул»

Сергей Разин
корреспондент
Пьер Гасли.
Фото «Альпин»

Французский гонщик Пьер Гасли поделился впечатлениями от подписания контракта с «Альпин».

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин» и начать новую главу в моей карьере. Пилотировать машину команды с французскими корнями — это нечто особенное. Я знаю сильные стороны этой команды, они сражались с нами бок о бок последние пару лет, так что, безусловно, их прогресс и амбиции впечатляют. Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл», поскольку мой контракт с «Альпин» знаменует конец нашего девятилетнего совместного путешествия. Именно благодаря доверию с их стороны и поддержке с смог стать гонщиком «Формулы-1».

Забегая вперед, я хотел бы выложиться по максимуму и использовать свой опыт, чтобы бороться за подиумы и, в конечном счете, внести свой вклад в борьбу «Альпин» за титул в будущем», — приводит слова Гасли официальный сайт «Альпин».

Многолетний контракт с 26-летним гонщиком вступит в силу в 2023 году. Он будет пилотировать вместе с Эстебаном Оконом.

Гасли с 2020 года выступает за «Альфа Таури». В прошлом сезоне он занял девятое место в итоговой таблице. На данный момент француз занимает 13-е место, имея в активе 23 очка.

Формула-1
Альпин
Пьер Гасли
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Гасли подписал контракт с «Альпин». Он будет выступать за команду с 2023 года