Гасли оштрафован на шесть позиций на старте «Гран-при Испании» за блокировки Ферстаппена и Сайнса

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли потерял четвертое место на стартовой решетке «Гран-при Испании».

Француз получил два штрафа после квалификации. Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. Таким образом, Пьер начнет гонку с десятого места.

Также стюарды рассмотрели столкновение пилотов «Мерседес» в концовке второго сегмента. Обошлось без наказаний: Джордж Рассел получил предупреждение за то, несколько раз сменил траекторию и вытеснил Льюиса Хэмилтона с трассы.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.