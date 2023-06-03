Гасли оштрафован на шесть позиций на старте «Гран-при Испании» за блокировки Ферстаппена и Сайнса

Сегодня, 21:58
Гонщик «Альпин» Пьер Гасли потерял четвертое место на стартовой решетке «Гран-при Испании».
Француз получил два штрафа после квалификации. Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. Таким образом, Пьер начнет гонку с десятого места.
Также стюарды рассмотрели столкновение пилотов «Мерседес» в концовке второго сегмента. Обошлось без наказаний: Джордж Рассел получил предупреждение за то, несколько раз сменил траекторию и вытеснил Льюиса Хэмилтона с трассы.
Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.