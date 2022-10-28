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28 октября, 23:59

Леклер — о шансах прервать победную серию «Ред Булл»: «Пока они остаются главными фаворитами»

Леклер поделился мнением о шансах его «Феррари» прервать победную серию «Ред Булл»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщиц «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о шансах его команды прервать победную серию «Ред Булл» на «Гран-при Мексики».

На данный момент пилоты «Ред Булл» в этом сезоне выиграли восемь гонок подряд.

«Пока «Ред Булл» определенно остается главным фаворитом, когда речь заходит о гонках. Им, как кажется, всегда удается найти способ прибавить в гонке относительно квалификации. Мы этого способа пока не нашли, но приближаемся к цели», — приводит слова Леклера Autosport.

25-летний гонщик считает, что в гоночном темпе у «Ред Булл» по-прежнему есть отрыв от «Феррари».

«Как я уже говорил, мы много работаем над улучшением стратегии, процесса коммуникации. Но разумеется, в гоночном темпе у «Ред Булл» по-прежнему есть отрыв, и нам нужно найти способ его компенсировать. Мы над этим работаем, но решение пока не найдено. Но когда мы сосредотачиваем на чем-то внимание — то обычно добиваемся успеха. Так что я уверен, что результаты скоро придут», — сказал Леклер.

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при Мексики». Леклер стал вторым, а тройку сильнейших замкнули гонщики «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен, показавшие одинаковое время.

Вторая практика «Гран-при Мексики» начнется в 00.00 по московскому времени.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/leclerc-ferrari-getting-there-against-red-bull-on-sunday-f1-race-gains/10391235/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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