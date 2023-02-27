Штайнер: «Думаю, для «Хааса» это были лучшие предсезонные тесты в истории»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команда провела в этом году лучшие предсезонные тесты в истории.

«С точки зрения подготовки и работы на трассе — да. Это для нас лучшие предсезонные тесты «Ф-1» за всю историю. Сколько мы вообще видели остановок тестов из-за красных флагов, три? Все команды наматывали круги... Мне кажется, что раньше на первых предсезонных тестах «Ф-1» такого никогда не происходило. И это для меня поразительно. Еще пять лет назад тесты останавливали красными флагами через каждые два-три часа. А сейчас все просто наматывали круги. Ребята получили огромное количество информации. Эта машина является эволюционной версией прошлогоднего болида, так что мы все-таки говорим не о совершенно новой машине», — приводит слова Штайнера F1i.com.

Первый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.