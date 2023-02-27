«Формула-1» отказалась от финальной шиканы на этапе «Гран-при Испании»

Организаторы этапа «Гран-при Испании» сообщили, что получили от FIA одобрение на изменение конфигурации трассы.

Гонка «Формулы-1» в этом году пройдет на версии трассы без последней шиканы, которая появилась в 2007 году по соображениям безопасности. Теперь пилоты чемпионата мира не будут преодолевать ее, что должно сделать более зрелищной борьбу на главной прямой трассы, которая находится непосредственно следом за этим участком.

Протяженность кольца сократится до 4,657 км, тогда как в версии с шиканой она составляла 4,675 км.

Чтобы обеспечить безопасное прохождение последнего сектора без шиканы потребовалось внести незначительные усиления систем безопасности в 13 и 16 поворотах (установлены дополнительные барьеры TecPro с внешней стороны). Были проведены работы по расширению гравийной ловушки, а так же пришлось спилить несколько деревьев для установки обновленных ограждений, вместо которых, впрочем, уже посадили новые, так что экология не пострадала.

«Гран При Испании» пройдет 2-4 июня.