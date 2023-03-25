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Сегодня, 10:12

Марко: «В Австралии мы увидим другого Ферстаппена. В Джидде он выступал максимум на 80 процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что на предстоящем «Гран-при Австралии» пилот Макс Ферстаппен должен выступить еще лучше.

«Макс был готов явно не на все сто процентов в Джидде. Но теперь он будет делать все возможное, чтобы вновь выступать на максимуме своих возможностей. Так что на «Гран-при Австралии» мы увидим другого Ферстаппена. В Джидде же он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей», — приводит слова Марко F1-Insider.

«Гран-при Австралии» пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне. После двух этапов Ферстаппен лидирует в личном зачете, набрав 44 очка.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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