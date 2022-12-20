Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

20 декабря, 23:28

Марко: «Перес — очень хороший гонщик, но он не Ферстаппен»

Марко сравнил Переса и Ферстаппена
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможностях болида австрийской команды и сравнил Серхио Переса с Максом Ферстаппеном.

«Макс способен увеличить границы возможностей болида. Нельзя это сравнить с другими. Реальные возможности нашего болида отражает скорость Переса, а он очень хороший гонщик «Формулы-1», но он не Ферстаппен. Мы также оказались лучше конкурентов в стратегии, и нельзя упускать из виду уровень Ферстаппена. Мы знаем, что он может набрать нужный темп для выбранной стратегии и будет беречь шины. Вообще, Макс стал настоящим заклинателем шин, что особенно хорошо было видно в Абу-Даби. Когда Перес и Леклер стали к нему подбираться, то он прибавил. И такой запас у него есть практически всегда», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

В сезоне-2022 «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок Конструкторов, набрав 759 очков. 25-летний нидерландец во второй раз стал чемпионом мира «Формулы-1», набрав 454 очка. 32-летний мексиканец стал третьим (305 очков).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
1
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Другович надеется через пару лет попасть в «Формулу-1»